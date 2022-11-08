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76 yaşındaki Cher'den 40 yaş küçük sevgilisi hakkında açıklama: Aşk matematikten anlamaz!

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, 40 yaş küçük sevgilisi Alexander Edwards (36) ile ilişkisini Twitter üzerinden doğruladı. 76 yaşındaki sanatçı, kendisine "kraliçe gibi" davrandığını temin ederek yeni partnerinin bir fotoğrafını paylaştı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:28
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76 yaşındaki Cher 40 yaş küçük sevgilisini savundu! "Aşk matematikten anlamaz"

76 yaşındaki Cher'den 40 yaş küçük sevgilisi hakkında açıklama: Aşk matematikten anlamaz!
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ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, Twitter'da kendisi ile erkek arkadaşı Alexander 'AE' Edwards'ın arasındaki 40 yıllık yaş farkıyla ilgili eleştirilere cevap verdi. 76 yaşındaki şarkıcı, 36 yaşındaki sevgilisinin fotoğrafını "Alexander" notu ve kalp emojisiyle Twitter hesabından paylaşarak, yeni aşkını savundu.

'KİMSENİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMURUMDA DEĞİL'

Hollywood yıldızı, 'Edwards'ın niyetlerinden şüphelendiğini' söyleyen ve aralarındaki yaş farkından dolayı 'endişelendiklerini' yazan birkaç takipçisine de yanıt vererek; şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin bildiği gibi ben dün doğmadım ve kesin olarak bildiğim şey, hiçbir şeyin garantisi olmadığı. Ne zaman bir seçim yapsan, risk almış olursun. Ben her zaman risk aldım, olduğum kişi bu. Aşk matematikten anlamaz. Kimsenin ne düşündüğü umurumda değil! Bizi savunmuyorum. Nefret edenler buna devam edecek, mutlu olmamızın ve kimseyi rahatsız etmememizin bir önemi yok."

Aktris ayrıca ailesindeki herkesin Edwards ile tanıştığını ve sevgilisinin ona bir kraliçe gibi davrandığını da açıkladı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Yıldız, Paris Moda Haftası'nda rapçiyle tanıştığında romantizmin başladığını söyledi, ancak ikili Çarşamba günü Los Angeles'ta akşam yemeği için dışarı çıkana kadar sevgili oldukları söylentileri yayılmamıştı. Dışarıda el ele tutuşurken görüntülenen ikiliden bir çocuk babası olan Edwards, arabayken Cher'in ellerini öpmüştü.


 

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