76 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i bulma ümidi Tina'da

17 Haziran tarihinde evinden köpeği ile çıkıp bir daha geri dönmeyen ve 76 gün geçmesine rağmen halen bulunamayan ekonomist Korhan Berzeg’in bulunması için ümitler, eve geri dönen köpeği Tina’ya bağlandı. Korhan Berzeg şu anda Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek’inde hocasıydı.

76 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i bulma ümidi Tina'da

76 gün önce evden köpeği ile çıkan ve bir daha geri kendisinden haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg’in aranması için bütün ümitler, aylar sonra eve tek başına dönen Doberman cinsi köpeği Tina’ya bağlanmış durumda.

Sabah gazetesinin haberine göre, arama kurtarma çalışmalarında kayıp ekonomistin köpeği Tina’da aktif bir şekilde kullanılacak. Köpeğinin İngilizce komutlar bilmesi sebebi ile İngilizce bilen bir eğitmenin de arama çalışmalarına katılması edinilen bilgiler arasında.

Bölgede Korhan Berzeg’i bulmak için savcılıktan izinli bir şekilde araçlar ve güvenlik ekiplerinin şüpheli bulduğu evler de hali hazırda aranmaya devam ediyor.

korhan-berzeg-zzgw-cover.jpg

3.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu Dünya
Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu
Salvador Dali maskeli kuyumcu baskını. Diziye özendiler rezil oldular Güncel
Salvador Dali maskeli kuyumcu baskını. Diziye özendiler rezil oldular
Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu Spor
Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu
Kayın ağacı böbrekleri çalıştırıyor Şifalı Bitkiler
Kayın ağacı böbrekleri çalıştırıyor
500 bin liraya aile arabası! Otomobil piyasası altüst olacak Ekonomi
500 bin liraya aile arabası! Otomobil piyasası altüst olacak
Küresel piyasalarda kafalar karıştı Ekonomi
Küresel piyasalarda kafalar karıştı