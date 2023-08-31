76 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i bulma ümidi Tina'da

76 gün önce evden köpeği ile çıkan ve bir daha geri kendisinden haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg’in aranması için bütün ümitler, aylar sonra eve tek başına dönen Doberman cinsi köpeği Tina’ya bağlanmış durumda.

Sabah gazetesinin haberine göre, arama kurtarma çalışmalarında kayıp ekonomistin köpeği Tina’da aktif bir şekilde kullanılacak. Köpeğinin İngilizce komutlar bilmesi sebebi ile İngilizce bilen bir eğitmenin de arama çalışmalarına katılması edinilen bilgiler arasında.

Bölgede Korhan Berzeg’i bulmak için savcılıktan izinli bir şekilde araçlar ve güvenlik ekiplerinin şüpheli bulduğu evler de hali hazırda aranmaya devam ediyor.