Kayıp profesör Korhan Berzeg olayında yeni gelişme

Kaynak: İHA
Kayıp profesör Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları sürerken, çalışmalar esnasında bir kemik parçası daha bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üniversiteden hocası olan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeği Tina ile 17 Haziran 2023’te ormana yürüyüşe çıkmış, 74 gün sonra köpeği evine geri dönmesine rağmen kendisinden 315 gündür haber alınamıyor.

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Yaklaşık bir yıl önce kaybolan ve bulunamayan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında Berzeg’e ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları ve kıyafet bulundu.

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YENİ KEMİK PARÇASI BULUNDU

Berzeg’e ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve kıyfat bulunmasının ardından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma yeni bir bulguya ulaştı.

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’ndeki dere yatağında Berzeg’e ait olduğu iddia edilen yeni kemik parçası bulundu.

JASAT, asayiş jandarma ekipleri, komando timleri tarafından 3 kadavra arama köpeği eşliğinde yürütülen Fındıklı Deresi mevkiindeki arama çalışmalarında, henüz insan veya bir hayvana ait olduğu tespit edilemeyen yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.

Jandarma ekiplerinin tırmıklarla yaptıkları aramalar neticesinde bulunan kemik parçası, diğer kemik parçaları gibi incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne sevk edildi.

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