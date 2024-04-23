1 yıldır aranan Korhan Berzeg olayında flaş gelişme. Yaşadığı köyde insan kemikleri bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ve bulunamayan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları ve kıyafet bulundu. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Türkiye'nin sık sık gündemine gelen ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üniversiteden hocası olan kayıp ekonomist Korhan Berzeg, olayı gizemini korurken; bugün profesörün evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri kemik parçaları ve eşyaların bulunduğu yerde çalışmalarını tamamlarken, olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı araştırılacak.

Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinden sonra olayın sırrı aydınlanabilir. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulunması dikkat çekti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği, Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları ve kemik parçalarının bulunduğu bölgenin inceleme altına alındığını, araştırma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3 bin 500 metre mesafede 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında Korhan Berzeg’e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirtti.

Malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölge, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde Olay Yeri İnceleme timleri ve jandarma ekiplerince inceleme altına alındığını ve araştırma faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Berzeg; köpeği Tina ile 17 Haziran 2023’te ormana yürüyüşe çıkmış, 74 gün sonra köpeği evine geri dönmesine rağmen kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.

KORHAN BERZEG KİMDİR?

1940 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Korhan Berzeg, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ekonomi alanında profesör olarak öğretim üyeliği görevini yürüttü. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapan Berzeg, Dünya Bankası'ndaki görevinden sonra emekliliğe ayrıldı.

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocası olan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, eşinin yerini bildiren kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini duyurmuştu.