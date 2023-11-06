78 yaşındaki ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf

Sayısız projede rol alan 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, Gökhan Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyleyen oyuncu, 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle 8 ay önce nikah masasına oturduğunu söyledi.

"İMDAT DİYECEK İNSANIM OLMAYINCA HAYATIMA BİRİNİ ALMAYA KARAR VERDİM"

Özel hayatından bahseden usta oyuncu "7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbull'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim.''

''Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım. O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi. İmdat diyecek insan yoktu. Korktum biraz. Sonra aradan 1-2 sene geçince şimdiki eşimle tanıştık. İlk defa yıllar sonra birinden hoşlandım. Benimle ilgilenilmesi hoşuma gitti. ''

''Açık açık kendisine de hoşlandığımı söyledim o da çok şaşırdı. Evlilik teklifini de o etti. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda 'biz seninle evlensek ya' dedi. Ben de olur dedim" dedi.