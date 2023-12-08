İzleyiciler 8 Aralık Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Aralık Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 8 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?
Cuma televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Aralık Cuma yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 8 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?
8 ARALIK CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Altın Kafes
03:20 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Derdim Var
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
03:00 Gelinim Mutfakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:30 Orta Sayfa
01:30 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
02:30 Ne Gemiler Yaktım