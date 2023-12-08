İzleyiciler 8 Aralık Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Aralık Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 8 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?

Cuma televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Aralık Cuma yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 8 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?

8 ARALIK CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Altın Kafes

03:20 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Derdim Var

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

03:00 Gelinim Mutfakta

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Orta Sayfa

01:30 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

02:30 Ne Gemiler Yaktım