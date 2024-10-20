8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Kaynak: İHA
8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerince bir depoda yapılan arama sonucu 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından bir depoda yapılan arama sonucu 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "sahte zeytinyağı" üretilip satışa sunulacağı öğrenilen bir depoda yapılan aramada 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Kavgada sandalyeler havada uçuştu! Kadın korkusundan bayıldı
Kavgada sandalyeler havada uçuştu! Kadın korkusundan bayıldı
Marmaray'da raylara atlayan kişi öldü
Marmaray'da raylara atlayan kişi öldü
Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu
Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu
Pelikanlar hakkında 30 ilginç bilgi
Pelikanlar hakkında 30 ilginç bilgi
Türklerden rüşvet aldığı iddia ediliyordu… Trump New York Belediye Başkanı Adams’la dalga geçti
Türklerden rüşvet aldığı iddia ediliyordu… Trump New York Belediye Başkanı Adams’la dalga geçti