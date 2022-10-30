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8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın

Geleneksel Sanatlar Derneğinin, ömürlerini geleneksel sanatlara adamış, bu sanatların yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmuş şahsiyetlere verdiği Gümüş Lale Ödülü'nün bu yılki sahibi, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Zeren Tanındı oldu.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 17:01
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8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın

8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
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Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından, geleneksel sanatlar alanında verilen ilk ödül olan Gümüş Lale, 2006 yılından beri, ömürlerini geleneksel sanatlara vakfetmiş şahsiyetlere verilmekte.

"Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü" kitabının tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan toplantıda Prof. Dr. Zeren Tanındı'ya 8. Gümüş Lale Ödülü takdim edildi.

Gümüş Lale Ödülü daha önce, Hikmet Barutçugil, Hasan Çelebi, Cahide Keskiner, Nurhan Atasoy, İslam Seçen, Ülker Erke ve Filiz Çağman'a verilmişti.

 

Profesör Tanındı, 1984 yılına kadar Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde görev yapmış, Bursa Kültür Müdürlüğü'nde çalışmalarını devam ettirdikten sonra Uludağ Üniversitesi'ne geçerek 1994 yılında Sanat Tarihi Bölümü'nü kurmuştu. Son yıllarda Sabancı Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi gibi kurumlara danışmanlık yapan Tanındı için, Geleneksel Sanatlar Derneği, "Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü" adlı bir kitap hazırladı.

Alanında uzman ve çalışmaları sırasında Prof. Dr. Zeren Tanındı'yla yolları kesişmiş meslektaşlarının kaleme aldığı 51 makaleden oluşan kitap, el yazma sanatının ve kültürünün klasik konularının yanı sıra kodikoloji, konservasyon, okuma ve biriktirme kültürü gibi farklı alanları da konu alıyor. Kitaptaki kimi makaleler Zeren Tanındı için özel olarak kaleme alınmış, daha önce incelenmemiş konu ve eserleri kapsayan özgün yazılar da yer alıyor.

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