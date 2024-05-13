Küçük çocukların 'Karın mı kızın mı?' sorusuna verdiği cevap güldürdü

Bir annenin oğullarına yönelttiği "karın mı kızın mı?" sorusu, beklenmedik bir yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı olan anne, oğulları Rüzgar ve Derin'e bu esprili soruyu yönelterek anları kayda aldı. Rüzgar'ın "kızım" cevabı sıradan olsa da, küçük kardeşi Derin'in "karım" demesi herkesi güldürdü. Bu mizahi yanıt, annenin de şaşkınlığını artırdı.

Anne, neden bu cevabı verdiğini merak edince Derin'in verdiği cevap, takdir topladı. Küçük Derin, "Çünkü baba olmak için eşim lazım" sözleriyle izleyenleri kahkahaya boğdu. Anne, bu komik anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "tam bir hanımcı yetiştiriyorum" notuyla videoyu yayınladı. Kısa sürede viral olan bu video, izleyicilerin beğenisini kazandı ve birçok kişi tarafından paylaşılarak ilgi gördü.