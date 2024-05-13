MHP'li belediye İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na lağım boşalttı

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir video sosyal medyada infial yarattı.

LAĞIM SUYUNU MELEN'E BOŞALTTILAR

Düzce Gölyaka Belediyesi'ne ait kanalizasyon temizleme aracı, kanalizasyonlardan topladığı her türlü pislik ve hastalık yapıcı mikropları içinde barındıran lağım suyunu, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na boşalttı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anları fark eden bir vatandaş, cep telefonu çıkararak o anları saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yayıldı ve büyük tepki topladı.

İSTANBUL’DA YAŞAYAN VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na lağım suyu boşaltılması İstanbullu vatandaşları tedirgin etti. Yetkililere seslenen sosyal medya kullanıcıları, skandal olayın sorumluları hakkında ağır yaptırımlar uygulanması için çağrıda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntülere büyük tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları mevcut Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü istifaya davet etti.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,