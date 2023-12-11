Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı. 8 ilçede alarm verildi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köpeklerden insanlara bulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ekinokok parazitine karşı proje başlattığı ifade edildi.

Proje kapsamında, Bolu'nun merkez köyleri dâhil 8 ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiren 800 üreticiye 4 bin adet köpek ilacı dağıtıldığı bildirildi.

Ekinokok paraziti, köpeklerin bağırsaklarında yaşayan ve yumurtalarını dışkıyla çevreye bırakan bir solucandır. Bu yumurtalar, insanlar tarafından tüketilen yiyecekler veya su yoluyla alındığında, karaciğer, akciğer, beyin gibi organlarda kist hidatik adı verilen kesecikler oluşturur. Bu kistler, organ fonksiyonlarını bozarak hayati tehlike oluşturabilir. Tedavisi ise zor ve riskli bir cerrahi müdahale gerektirir.

Proje sayesinde, köpeklerin ekinokok parazitinden arındırılması ve çevreye yumurta bırakmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Böylece, hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı korunmuş olacak. Proje, Bolu İl Özel İdaresi'nin desteği ve Valilik koordinasyonu ile yürütülüyor.

Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, “Müdürlüğümüzün hazırladığı projemiz ile çoban köpeklerimizden koyun-keçilerimize bulaşan ve sürülerimizde ciddi maddi kayıplara yol açan ekinokok parazitine karşı üreticilerimizin yanında olmaktan son derece mutluyuz. Bu proje ile tek sağlık yaklaşımına uygun olarak halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı konusunda E.granulosus kaynaklı hastalık risklerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Böylece, çobanlar, sürü sahipleri, hayvanla temas eden diğer kişilerin kist hidatik hastalığına yakalanma riskinin azaltılması sağlanacaktır” dedi.