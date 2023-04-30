İstanbul'un göbeğinde bulaşıcı hastalık alarmı: Vatandaş yolun ortasına yatarak ekipleri bekledi

Bakırköy'de bir vatandaşın bulaşıcı hastalığı olduğunu söyleyerek yolun ortasına yatması üzerine trafik durduruldu. Olay yerine özel ekipmanlı sağlık birimleri sevk edildi.