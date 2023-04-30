İstanbul'un göbeğinde bulaşıcı hastalık alarmı: Vatandaş yolun ortasına yatarak ekipleri bekledi

Bakırköy'de bir vatandaşın bulaşıcı hastalığı olduğunu söyleyerek yolun ortasına yatması üzerine trafik durduruldu. Olay yerine özel ekipmanlı sağlık birimleri sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde bulaşıcı hastalık alarmı: Vatandaş yolun ortasına yatarak ekipleri bekledi

İstanbul Bakırköy'de yol ortasında yatarak, bulaşıcı hastalık taşıdığını söyleyen bir kişi, özel giysili sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikameti İncirli mevkiinde bir kişi, yol ortasına yatarak, beklemeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kendisiyle görüşen polis ekiplerine bulaşıcı hastalık taşıdığını aktaran kişinin çevresine güvenlik şeridi çekildi. Bu sırada, D-100 kara yolunda Bakırköy'den Yenibosna'ya kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerine gelen özel giysili sağlık ekipleri, yerde yatan kişiyi ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipleri alarma geçiren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Sonrasında trafik akışı normale döndü.

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(İHA)

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