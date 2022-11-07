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Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı

Yarın yani 8 Kasım Salı günü ay tutulmasının gerçekleşeceğini belirten ünlülerin astroloğu Kassandra "Bu tutulma depreme işaret ediyor. Ayrıca yangın ve patlamalara da dikkat edin bazı burçlar riskli grupta" dedi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:42
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8 Kasım’a çok dikkat edin diyerek uyardı. Ünlülerin astroloğu Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı

Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
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"Ay tutulmaları ruhumuzun derinlikleri ile ilgili olayları ortaya çıkarır" diyen Kassandra "Boğa burcunun 16 derecesinde Uranüs ile dizilimde bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulmayı iyiliğe yormam hayalcilikten öteye geçmez. Siz siz olun tutulma günü ve 15 gün sonrası bile çok dikkatli olun. Sesinizi yükseltmeniz bile kavga etmenize neden olacaktır. Çünkü karşınızdaki kişinin de bu tutulmadan etkilendiğini hesaba katmayı unutmayın" dedi.

Bu tutulmanın depreme işaret ettiğini belirten Kassandra "Yerin altı fokur fokur kaynıyor. İnanın şu satırları elim titreyerek yazmaya çabalıyorum. Şiddetli deprem yaşanacak. Bu deprem ülkemizde olmayacak. Ancak Türkiye'de de paniğe neden olan depremler yaşanacak. Bu dönemde evden çıkanların tüp, doğalgaz, elektrik gibi enerji kaynaklarını kapattığına emin olmalı. Açık bırakılan enerji kaynağı istenmeyen kazalara davetiye çıkartabilir. Ayrıca sel, yangın ve patlamalara karşı dikkatli olun ve tedbirinizi alın" diye konuştu.

"8 Kasım Ay Tutulması beklenmedik olaylara gebedir" diyen Kassandra "Bu dönem ilişkilerde krizlere, kavgalara ve bitişlere çok açık. Fevri kararlar almak ya da yangına körükle gitmek çok olası görünüyor. Bu süreçte ayrıcı çok ünlü bir isim daha aramızdan ayrılacak. Bu vefat haberi medyada da genişçe yer bulacak. Bu ölüm haberi büyük bir çoğunluğu üzecek" dedi.

"DOLAR YÜKSELECEK TL ERİYECEK"

Doların önlenemez yükselişinin devam edeceğini ve TL'nin hemen hemen her para birimi karşısında değer kaybedeceğini belirten Kassandra "Dolar, Euro gibi para birimleri TL karşında değer kazandıkça kazacak. Yıl sonunda ben 20 TL civarında olacağını düşünüyorum. Bunu dolar için yattığım istiharede gördüm. Bu olay Türk insanının alım gücünü de düşürecektir. Ucuz ürünlerdeki kuyruklar devam edecek. Vatandaşlarımız 1 dilim ekmeğin hesabını yapar gelmişti. Şimdi yarım dilimin hesabını yapacak" dedi.

Mülteci sayısının artmaya devam edeceğini ve bu göçün kiralık ev fiyatlarını artıracağını belirten Kassandra "Özellikle İstanbul'da kiralar ödenemez seviyeye ulaştı. Artık insanlarımız megakenti terk etmeye başlayacak. Artık Kocaeli İstanbul'un ilçesi gibi anılmaya başlayacak. Gebze'de bile kira fiyatları uçuşa geçmiş durumda" diye konuştu.   

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eren
7.11.2022 15:34
hatun patlama dedi adında oldu  
 
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