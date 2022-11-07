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  • Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosun

Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaz'da vatandaşlara büyük bir izdihamla simit dağıtmasının ardından Cumhurbaşkanlığına ait özel yatıyla boğaz turu attığını iddia etti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 00:12
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8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı: Önce simit sonra yat gezisi yaptı

Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
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Boğazda etrafındaki polis tekne ve korumalarıyla seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarır bu duruma tepki gösterdi.

"İNSANLARI ÇAY VE SİMİT HESABINA MAHKUM EDENLER..."

Sosyal medya hesabından polis tekne ve korumalarıyla seyreden yatın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Başarır, Erdoğan’ın simit dağıttığı görüntüleri hatırlatarak, “Erdoğan, Taksim’de vatandaşlara simit dağıttıktan sonra, onlarca sahil güvenlik teknesi ve helikopter eşliğinde boğazda ‘yüzen saray’ ile özel bir tur yapmış. İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler, lüks içinde Lale Devri'nde yaşamaya devam ediyor!” ifadelerini kullandı.

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Çelen
7.11.2022 09:28
Bizler herşeyin farkındayız ekmek 5 TL simit 5 TL yumurta koli 70 TL bulgur pilavı bile 16 TL olmuş mazot 27 TL. Bunlar gerçekler. Bizler herşeyin farkındayız. Kimse bize bişey anlatmasına gerek yok.  
 
Aslan
7.11.2022 09:25
Sen eko başkan bak mahir bey kamuya ait tekneyi özelinde kullanıyor ona ne demeli.  
 
Alp Aslan
7.11.2022 09:05
Savarona'nın yanında ...... Sinek kalır ,mahir efendi  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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