8 Yaşındaki karateci Enes hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
8 Yaşındaki karateci Enes hayatını kaybetti

Isparta’da beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 8 yaşındaki karate sporcusu Enes Gündaşlı, hayatını kaybetti.

Minik sporcu, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde toprağa verildi.

Isparta Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi ve Karataş Spor Kulübü üyesi Enes Gündaşlı'ya, geçen yıl 27 Ekim’de beyin tümörü teşhisi konmuştu.

Üç kez ameliyat geçiren ve zorlu bir tedavi süreci yaşayan Enes Gündaşlı, 29 Temmuz 2024 tarihinde Antalya’daki hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Gündaşlı, 2023 Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olmuştu.

Enes’in antrenörü Kadir Karakaş, Enes’in 5 yaşında karateye başladığını ve çok yetenekli bir çocuk olduğunu belirterek, “Enes, çok hareketli ve başarılı bir sporcu olarak tanındı. Ailesinin desteğiyle büyük başarılara imza attı. 2023 Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Balkan Şampiyonu Melih ağabeyine olan hayranlığı ve onun saç stilini taklit etme çabası bizlere onun ne kadar disiplinli olduğunu gösterdi. 2024 Balkan Şampiyonu olma hayali vardı. Onu kaybetmenin acısını derinden yaşıyoruz” dedi.

Enes Gündaşlı, bugün Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde toprağa verildi.

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