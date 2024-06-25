80 milyonluk vurgun yapan zabıt katibinden mahkemede şok sözler

Kaynak: DHA
80 milyonluk vurgun yapan zabıt katibinden mahkemede şok sözler

Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katipliği yaparken 80 milyonluk vurgun yapan Süleyman Demirel’den mahkemede şok sözler geldi. Demirel, "Bugün çıkayım yine bana para verecekler, teklif edecekler" şeklinde konuştu.

Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katipliği yapan Süleyman Demirel’in, aralarında eski eşi ve annesinin de olduğu şebeke kurarak yüksek kâr vaadi ile 80 milyon lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkmıştı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda tutuklanan Demirel ve diğer sanıkların yargılandığı davanın son duruşmasında ilginç anlar yaşandı.

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılığa imza atan Demirel, mahkemede yaptığı savunmada tutuklu olmasaydı bazı mağdurları ikna edebileceğini ama cezaevinde bunu yapamadığını söyledi. Demirel, duruşmaya ara verildiğinde bazı müştekilerin “Biz seni hâlâ seviyoruz” dediğini öne sürerek tahliyesini talep etti.

Ayrıca Demirel savunmasında, "Bugün çıkayım yine bana para verecekler, teklif edecekler" dedi.

Mahkeme, Süleyman Demirel ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İddianamede Süleyman Demirel'in 4 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Diğer 14 sanığın da değişen oranlarda cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer 14 sanığın da değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede savcı örgüt üyelerinin işlediği cezalardan da Süleyman Demirel’in sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

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