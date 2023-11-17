80 yaşındaki Korkmaz Yiğit 50 yaşındaki sevgilisi ile evleniyor. Herkes gelini merak ediyor

80 yaşındaki ünlü iş adamı Korkmaz Yiğit, 50 yaşındaki sevgilisi Sibel Yıldız ile evliliğe hazırlanıyor.

Biri kız beş çocuğu olan Korkmaz Yiğit daha önce iki kez evlenmişti.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, ünlü iş insanının, yaklaşık 10 yıldır flört ettiğini ortaya çıktı. Yiğit’in "Hayat arkadaşım" dediği isim Sibel Yıldız. 50'li yaşlarının başında olan Sibel Yıldız ile hayatının ikinci baharını yaşayan Korkmaz Yiğit ilişkiyi resmiyete dökmeye karar verdi.

Korkmaz Yiğit ile Sibel Yıldız, yarın Ortaköy'de popüler bir mekanda evlenecek. Nikahlarına, 40 kişinin şahitlik edeceğini öğrenildi.

KORMAZ YİĞİT KİMDİR?

Azeri asıllı bir ailenin çocuğu olarak Erzincan'da dünyaya gelen ve ortaokul yıllarında ailesiyle İstanbul'a göçen Korkmaz Yiğit, 90'lı yıllarda İstanbul'da üst-gelir grubuna yönelik inşaat projeleriyle ismini duyurdu. 1990'ların ortasından itibaren farklı sektörlerde büyümeyi seçen Yiğit, Bank Ekspres'i satın aldıktan sonra Kanal 6, Kanal E ve Genç TV televizyon kanalları ile Yeni Yüzyıl, Ateş ve Milliyet gazeteleri Korkmaz Yiğit Holding bünyesine kattı. Ağustos 1998'de yapılan Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 84.52'lik hissesinin satışı ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Ancak, Alaattin Çakıcı'nın ihale sürecinde Yiğit lehine devreye girdiği, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile devlet bakanı Güneş Taner'in skandala karıştığı ortaya çıkınca, ihale iptal edilmişti. Bank Ekspres davasında, 'Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlamalarından 6 ay tutuklu yargılanan Yiğit, 2003'te bu davadan beraat etti. Hapishaneye girdikten sonra Yeni Yüzyıl ve Ateş gazetelerini Okay Gönensin'e, Milliyet'i Aydın Doğan'a, Kanal 6 televizyonunu da Ahmet Özal'a iade etti.