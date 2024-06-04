800 kiloluk Paşa alıcı bekliyor

Kaynak: İHA
800 kiloluk Paşa alıcı bekliyor

Tekirdağ'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarında, 800 kiloluk dev bir dana dikkat çekiyor.

"Paşa" ismi verilen bu montofon cinsi dana, 230 bin liralık fiyat etiketiyle alıcı bekliyor.

Çorlu Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan kurban pazarında, hayvan sahipleri büyükbaş hayvanlarını satışa sunmak için tezgahlarını açmaya başladı. Bu yıl işlerin oldukça iyi olduğunu belirten işletmeci Hüseyin Katkıcı, "Pazara yeni giriş yaptık, buraya gelene kadar satışlarımız güzeldi. Hayvanlarımızı pazara getirdik ve müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Katkıcı'nın en gözde hayvanı ise "Paşa" isimli 800 kiloluk montofon cinsi ineği. Paşa için 230 bin lira fiyat biçen Katkıcı, pazarlık payına da açık olduğunu söyledi.

Devasa boyutuyla ve fiyatıyla dikkat çeken Paşa'nın, Kurban Bayramı'nda yeni sahibini bulup bulmayacağı ise merak konusu.

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