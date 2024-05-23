81 gün otelde sevgilisiyle kaldı ücret ödememek için bu yöntemi kullandı

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir otelde, 11 Mart'ta Özbek kız arkadaşı Z.C. ile gelen M.E.A., iddiaya göre 81 gün boyunca konakladı. M.E.A., konakladığı günlerin bir kısmının ücretini ödedi ancak otel yönetimi son günlerde kalan borcu talep ettiğinde, 13 Mayıs'ta önce kız arkadaşını çıkardı ve daha sonra geri geleceğini söyleyerek kendisi de otelden ayrıldı. Pasaport ve kimlik bilgilerini bırakarak ortadan kaybolan M.E.A., otel işletmecisi Ayşegül Saçan tarafından arandığında kendisine küfür ve hakaretler ettiği iddia edildi.

Otelde birlikte konaklayan çiftin son gün yaşadığı olaylar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletmeci Ayşegül Saçan, yaşananları polise bildirerek şikayetçi oldu.

"DAİMİ MÜŞTERİMİZ OLDUĞU İÇİN KENDİLERİNİ SIKIŞTIRMAK İSTEMEDİK"

Saçan, yaşadıkları durumu şöyle özetledi: "Biz kendi yerimizi 1 yıl önce açtık ve işletmeye başladık. Müşterimiz otele gelip kız arkadaşıyla birlikte konaklamak istediğini belirttikten sonra biz gerekli pasaport ve kimlik bilgilerini alarak kayıtlarını yaptık ve odalarını teslim ettik. İlk başlarda ödemelerini yapıyorlardı, en son 19 Nisan tarihinde bize son ödemelerini yaptılar. Biz daha sonra ödeme yapmadıkları için kendilerinden ödeme yapmalarını talep ettik. Ara ara hatırlatıyoruz ama daimi müşterimiz olduğu için kendilerini sıkıştırmak istemedik.

"PERSONELİMİ OYALAYARAK ÖNCE KIZ ARKADAŞINI ÇIKARDI"

Biz her söylediğimizde bizi oyaladı, en son 13 Mayıs tarihinde sabah 06.15'te buradaki personelimi oyalayarak kız arkadaşını çıkartıyor, sonra kendisi çıkıyor. Burada normalde kız konaklıyordu hiç dışarı çıkmıyordu, erkek de zaman zaman geliyordu. Önce kız arkadaşını çıkartıyor ve erkek şahıs tekrar odaya geleceğini söyleyerek odadan çıkıyor ve odada eşyaları olduğunu belirtmiş. Biz tekrar aradık öğleye doğru bizim numaralarımızı açmadılar. Biz şüphelendik odayı kontrol etmek istediğimizde bütün eşyalarını boşalttıklarını ve anahtarı üzerinde bıraktıklarını tespit ettik. Biz karakola giderek şikayetçi olduk bu durumdan.

"ARAYINCA KÜFÜR ETTİ"

Biz tekrar ulaşmaya çalıştık şahsa ve ulaşamadık bize buraya bildirdikleri ev adresi ve yakınlarının numarasını bırakmışlardı biz de o adrese gittik ödeme yapmalarını isteyecektik. Gittiğimiz adreste kendisi yoktu annesi aradı ve ulaştı bizim geldiğimizi söyleyince bize küfür ve hakaretler etti. Borçları olmasına rağmen bizi tehdit ettiler ve kendileriyle görüşemedik. Biz tekrar giderek şikayetçi olduk bu durumdan dolayı ancak bir gelişme olmadı henüz.

"KİMLİK VE PASAPORTU BIRAKIP KAÇTILAR"

Kimliklerini ve pasaportlarını karakola teslim ettim biz aynı zamanda icra davası da açtık. Bizim mağdur olma sebebimiz tamamen güven odaklı olmasından dolayı biz normalde ödemelerimizi peşin alıyoruz. Biz gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ödemeyeceğini söyledi ve bir daha iletişimimiz olmadı. Toplamda 44 bin 500 TL borçları vardı, bize ödeme yapmadıkları miktar şu anda 22 bin TL."