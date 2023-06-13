81 ilde ekmeğe dev zam geliyor

Ekmek de lüks oluyor alırken eliniz titreyecek. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, fırıncıları sağlanan un destiğinin kaldırıldığını maliyetleri karşılayabilmek için Türkiye genelinde bir ekmeğin en az 10 TL olması gerektiğini belirtti.

81 ilde ekmeğe dev zam geliyor

Haber3’te yer alan bilgilere göre, sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı (TMO) tarafından fırıncılara sağlanan un desteğinin kaldırıldığı bildirildi. Bu kararın ardından, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında bir zam kaçınılmaz hale geldi.

Yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki 81 ilde ekmek fiyatları 10 TL olarak belirlendi. Yeni zam planlarına göre, bu zammın Pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) tarafından sağlanan un desteği fırıncılara verilmeme kararı alındı. Bu kararın ardından, un fiyatlarındaki artış nedeniyle fırıncıların maliyetleri neredeyse iki katına çıktı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maliyetleri karşılayabilmek için bir ekmeğin en az 10 TL olması gerektiğini belirtti. Un fiyatlarının desteğin kalkmasıyla 645 TL'ye kadar yükseldiği ifade edildi.

Bir çuval unun fiyatının 345 TL ile 355 TL arasında değiştiği bilgisi paylaşıldı. Günlük 300 çuval işleyen bir fırının maliyetinin 90 bin TL arttığına dikkat çekildi.

UN DESTEĞİ KALDIRILDI

TMO, 2022 yılında un fiyatlarındaki artışın ekmeğe yansımasını önlemek için indirimli un satışı yapma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak un desteğinin kaldırılmasıyla birlikte, fırıncıların maliyetleri artış gösterdi ve denge bozuldu. Fırıncılar, artan maliyetlerin altında ezilmekten endişe ediyor ve bu nedenle ekmeğin fiyatına zam talep ediyorlar.

ASKIDA EKMEK

Maliyet artışı sadece un fiyatlarında değil, ekmeğin üretiminden satışına kadar birçok aşamada yaşanıyor. İşçilik, tuz, maya, kira, elektrik, doğalgaz, susam, yağ, nakliye gibi birçok faktör maliyetleri etkiliyor.

Ekmeğin maliyetini artıran bir diğer etken ise döviz kurlarındaki yükseliş ve Temmuz ayında yapılması planlanan asgari ücret zammı olarak görülüyor. Bu nedenle ekmeğin fiyatının yıl ortasında bir kez daha zam göreceği öngörülüyor. Her yeni zam dar gelirlileri olumsuz etkilerken, askıda ekmek talebinin her geçen gün arttığına dikkat çekiliyor.

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