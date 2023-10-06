81 ilde eş zamanlı gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gıda denetim ekipleri, 81 ilde eş zamanlı olarak harekete geçti.

KAYNAK: İHA
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi

Gıda denetim görevlileri, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, satış, toplu tüketim, dağıtım gibi aşamalarındaki tüm resmi kontrolleri 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yürütüyor. Bu çerçevede Türkiye’nin 81 ilinde et, süt ve yumurta üretilen imalathanelerin denetimlerine eş zamanlı başlandı. Ankara’da bir et imalathanesinde yapılan denetimlerde ise ürünlerin saklanma şartları incelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, denetimlere hız kesmeden devam edildiğini söyledi.

Et, süt ve yumurta ürünlerine yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerde titizlik çalıştıklarını belirten Korkmaz, “Bugün Akyurt ilçemizdeki bir et işleme tesisinde ekiplerimizle beraber denetim gerçekleştirdik. Ankara genelinde de 320 gıda denetim görevlisi söz konusu sektörlere yönelik denetim yapıyor” dedi.

Söz konusu gerçekleştirilen işletmedeki denetimlerde her şartın gözden geçirildiğini vurgulayan Korkmaz, “İşletmenin fiziki şartları, asgari hijyen ve teknik şartları ne kadar sağladığı. Onay belgelerinin olup olmadığı, etlerin nereden geldiği, ürünlerin hangi şartlarda işlendiği. Çalışanların hijyen belgesi, depoların sıcaklığı, ürünlerin etiket bilgileri, son çıktıların nereye gittiği.

Gerek ham maddelerin gerek çıktıların nereye gittiği izlenilebilirlik şartları olmak üzere 5996 sayılı gıda kanunu çerçevesinde yetkili gıda kontrollerimiz tarafından bir denetim yapıldı” diye konuştu.

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