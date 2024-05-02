Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı: Fethiye-Kumluca arasında dikkat

Yapılan değerlendirmeye göre, Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Fethiye-Kumluca arasında, Cuma günü öğleden sonra başlayarak batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Antalya Körfezi'nde ise Cumartesi günü öğleden sonra batı ve güneybatı yönlerinden benzer şiddette bir fırtına tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi akşamından sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Uyarıda, özellikle balıkçılar ve denizciler başta olmak üzere olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.