Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı: Fethiye-Kumluca arasında dikkat

Kaynak: İHA
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı: Fethiye-Kumluca arasında dikkat
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Fethiye-Kumluca arasındaki denizlerde fırtına beklentisi hakkında bir uyarı yayınladı.

Yapılan değerlendirmeye göre, Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Fethiye-Kumluca arasında, Cuma günü öğleden sonra başlayarak batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Antalya Körfezi'nde ise Cumartesi günü öğleden sonra batı ve güneybatı yönlerinden benzer şiddette bir fırtına tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi akşamından sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Uyarıda, özellikle balıkçılar ve denizciler başta olmak üzere olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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