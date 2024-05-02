ABD'li yetkili, nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacaklarını söyledi

Dean, bugün yaptığı çevrim içi basın brifinginde, ABD'nin nükleer silah kullanımına ilişkin kararlarının sadece insanlar tarafından verileceğine yönelik net bir taahhütte bulunduğunu belirt

irdi. Dean, ülkesinin bu taahhüdünü İngiltere ve Fransa ile birlikte kamuoyuna açıkladıklarını ifade etti.

"Çin ve Rusya'nın da benzer bir açıklama yapmasını memnuniyetle karşılarız." diyen Dean, bu tutumun son derece önemli bir sorumlu davranış normu olduğunu vurguladı.

Bu açıklamanın BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında uyum sağlama açısından olumlu karşılanacağını belirtti.