İsrail hapishanelerinde biri doktor 2 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail hapishanelerinde biri doktor 2 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden alıkonulan iki Filistinli doktorun öldüğü bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in bu kişileri daha önce alıkoymuş olduğu vurgulandı. Berş ve Hıdır'ın ölümleri, İsrail'in Gazze'den alıkoymuş olduğu Filistinlilere yönelik suçlar sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Ayrıca, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e yönelik kapsamlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Bu saldırılarda İsrail'in açıklamasına göre, 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve yüz binlercesinin yaralandığı kaydedildi.

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