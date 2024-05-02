İsrail hapishanelerinde biri doktor 2 Filistinli hayatını kaybetti

Açıklamada, İsrail'in bu kişileri daha önce alıkoymuş olduğu vurgulandı. Berş ve Hıdır'ın ölümleri, İsrail'in Gazze'den alıkoymuş olduğu Filistinlilere yönelik suçlar sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Ayrıca, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e yönelik kapsamlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Bu saldırılarda İsrail'in açıklamasına göre, 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve yüz binlercesinin yaralandığı kaydedildi.