818 milyar TL zarar eden Merkez Bankası'nın tüm çalışanlarına 4 maaş performans tazminatı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
818 milyar TL zarar eden Merkez Bankası'nın tüm çalışanlarına 4 maaş performans tazminatı

Geçtiğimiz yıl 818 milyar lira zarara uğrayan Merkez Bankası'nın tüm çalışanlarına 4 maaş performans tazminatı verildiği ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açıkladığı 818,2 milyar liralık zararla tarihin en büyük zararını kaydederken, bankanın yönetiminde ilginç bir olay yaşandı.

Rekor zarara rağmen, başkan ve başkan yardımcıları hariç tüm kademe yöneticileri dahil olmak üzere 3 bin 835 personelin tamamına "performans tazminatı" adı altında maaşlarının iki katını aşan oranlarda para ödülü verildiğini ortaya çıktı.

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TAŞERON ÇALIŞANLAR KAPSAM DIŞINDA BIRAKILDI

Ancak bu tazminat ödemesinden, taşeron çalışanlar yararlandırılmadı. Özellikle, önceki Başkan Hafize Gaye Erkan'ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet ettiği için işinden olan Büşra Bozkurt gibi "dış kaynak" olarak ifade edilen taşeron çalışanlar bu ödemelerden mahrum bırakıldı.

Merkez Bankası'nda hizmet alımı anlaşmasıyla çalışan ve sayılarının 500 civarında olduğu belirtilen bu taşeron personel, bankanın kadrosunda yer almıyor.

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100 EMEKLİ MAAŞINA DENK

Performans tazminatının dağıtımında personel arasında yapılan ayrım, bankada büyük rahatsızlık yarattı. Merkez Bankası'nda maaşlar, kamu kurumlarına kıyasla daha yüksek olduğu için dağıtılan performans ödülleri de oldukça yüksek seviyelere ulaştı.

Üst düzey yöneticilerin maaşı brüt 250 bin liranın üzerinde bulunurken, yaklaşık 1 milyon liralık performans ödülü alan yöneticilerin olduğu tahmin ediliyor. Bu tutar, Merkez Bankası'nın kontrol edemediği enflasyon nedeniyle 10 bin liralık aylık gelirleriyle geçinmeye çalışan 100 emeklinin toplam aylık gelirini aşıyor. Ayrıca, bu miktar, yaklaşık 59 asgari ücretlinin bir aylık geçim mücadelesine denk geliyor.

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