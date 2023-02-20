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​​Boyun neden ağrır?

Boyun ağrısı pek çok kişide görülebilen bir ağrı. Özellikle masa başında çalışanlar o ağrıyı sıklıkla yaşıyor. Peki, boyun neden ağrır ne yapmalı?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:49
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​​Boyun neden ağrır, ne yapmalı?

​​Boyun neden ağrır?
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Boyun kafayı ve omurları taşıyan bir bölge. Bundan dolayı boyun ağrısı şikâyeti günlük hayatı çok zorlaştırmakta. Boyun ağrısı olduğunda boyunda karıncalanma, uyuşukluk ve batma hissi de yaşanmaktadır. Boyun ağrısı olduğu zaman boyun sağa ve sola çevrilirken tutulur, boynun tek bir yerinde batıcı bir ağrı hissedilir, boyun ağrısı kollar ve omuzlara yayılır, başa yayılır. Boyun ağrısı şikâyeti olduğu zaman egzersiz yapmak gerekir. Ancak uzun süre ağrı geçmezse doktora gidilmeli.

Boyun ağrısı çok rahatsızlık verici bir ağrı. Duruş bozukluğundan ve yaralanmalardan dolayı meydana gelir. İşte soyun ağrılarının nedenleri:

 Eklem aşınması

Kıkırdak aşınması

Sinir sıkışması

Yaralanma

Kas gerilmesi

Romatoid artrit

Menenjit

Kanser hastalıklarıdır.


BOYUN AĞRISI BELİRTİLERİ

Boyun ağrısının belirtileri şunlardır:

Boyunda sertlik

Boyun hareketlerinde kısıtlılık

Baş ağrısı

Sırta, omuzlara ve kollara yayılan ağrı

Omuzlarda güçsüzlük

Omuzlarda, kollarda, ellerde uyuşukluk

BOYUN AĞRISI NEREYE VURUR

Boyun ağrısı şikâyeti olduğu zaman genellikle başa, kollara, omuzlara ve kollara yayılmaktadır. Ayrıca boyun ağrısı ellerde, boyunda sertlik ve sinir sıkışmasına da yol açar. Boyun ağrısının ayağa vurup vurmadığı merak edilmektedir. Boyun ağrısı gebellikle duruş bozukluğu, kas gerilmesi, eklem aşınması, sinir sıkışması, romatoid artrit ve menenjit gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkar. Boyun ağrısı 3 tipte görülmektedir. Bunlara akut, subakut ve kroniktir. Kronik boyun ağrısı yaklaşık 3 ve 3 aydan fazla sürer. Ortopedi ve fizik tedavi bölümüne gitmek gerekmektedir.

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