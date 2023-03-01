﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan boyun ağrılarının evdeki tedavileri hakkındaki detaylar…

EVDE BOYUN AĞRISINA NELER YAPILIR?

Ense ağrısının tedavisinde bu duruma yol açan nedenin belirlenmesi önemli bir rol oynar. Boyun (ense) ağrısı farklı bir hastalık ile ilişkili ise bu durumda hastaya özel bir tedavi planı uygulanır. Ancak boyun ağrısı günlük yaşamda meydana gelen hafif yaralanmalar veya yanlış duruş alışkanlıklarından kaynaklanıyorsa kişilere genel olarak istirahat etmeleri önerilir. Bununla beraber uzmanların boyun ağrısı tedavisinde kişiye ağrıyı hafifletecek olan çeşitli ilaçlar reçete ettikleri bilinir. İlaç kullanımının gerekli olmadığı durumlarda boyun ağrısı tedavisinde başvurulan yöntemler ise şu şekilde belirtilebilir:

Isı uygulaması: “Ense ağrısına sıcak iyi gelir mi?” sorusuna sıklıkla yanıt aranır. Uzman tarafından önerildiği takdirde boyun bölgesine ısı uygulamak şişlik ve ağrı gibi semptomların hafiflemesini sağlayabilir. Ancak uygulanan ısının fazla olması veya uzun süre boyunca boyun bölgesine ısı uygulanması şişliği artırabilir.

Masaj: Boyun ağrısının tedavisinde ağrı hissedilen bölgeye ısı veya buz uygulandıktan sonra masaj yapılması oldukça etkilidir.

Buz uygulaması: Ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde şişlik ve ağrı gibi semptomların giderilmesinde buz uygulamasına başvurulur. Dolayısıyla boyun ağrısının hafifletilmesinde de belirli aralıklarla buz uygulamasına başvurulması uygun görülür.