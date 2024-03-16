84 yaşındaki kadın bulaşıkçılık yapmak için iş arıyor. 'İlaç almak için 100 lira borç aldım' dedi

Serkan Talan
84 yaşındaki kadın bulaşıkçılık yapmak için iş arıyor. 'İlaç almak için 100 lira borç aldım' dedi
Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan 84 yaşındaki kadın bulaşıkçılık yapmak için iş aradığını anlattı. Yaşlı kadın ilaç alabilmek için borç aldığını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında konuşan bir kadın Türkiye gerçeğini ortaya koydu. 84 yaşındaki kadın geçinemediğini belirterek bulaşıkçılık yapmak için iş aradığını söyledi. Yaşlı kadın ilaç almak için 100 lira borç aldığını vurgulayarak, “Bir kiramı verecek durumda değilim” şeklinde konuştu.

Tüysüz Mikrofon adlı sosyal medya hesabında yayınlanan sokak röportajında konuşan kadın şunları söyledi.

"100 lira borç aldım, ilacımı almaya gidiyorum. Kirada oturuyorum, çocuklarım anca kendini geçindiriyor. Bir kiramı verecek durumda değilim. İş arıyorum bulaşık yıkamak için. Bayram geldi giçti, daha benim evime et girmedi. Affedersiniz mis gibi geliyor pidenin kokusu ama alamıyorum. Biz bugün kalırsak yarın daha beter olacağız, gözümüzü açalım. Biz gözümüzü yumduğumuz için bugün bu durumdayız. Anahtarımı vereyim, evime gidin bakın. Evimin halini, dolabımı anladınız mı?"

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