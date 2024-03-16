Yunan turist Ayasofya'da Yunan bayrağı açtı. Selanik Türk'tür bir gün yurduna bağlanacak

Yunanlı gençten provokasyon içerikli paylaşım...Yunanlı bir genç Ayasofya Camisi ziyaret etti. Yunan bayrağıyla çektirdiği fotoğrafla provokasyon imza attı. Yunan bayrağı ile çekilen fotoğraf provokasyon içerikli olduğu ortadaydı. Yunanlı genç 1453'ten bu yana, yani 571 yıldır İstanbul'un Türk yurdu olduğunu unutmuş, bir de fotoğrafın altına "Sevgili şehrim,sonsuza kadar Yunan" paylaşımında bulunmuştu. O paylaşımın altına yorumlar anında geldi. Fatih Sultan Mehmet hatırlatıldı kendisine...İşte o paylaşım ve gelen yorumlar...

Yunanlı gencin paylaşımı şöyleydi:

“Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan…”

Gelen yorumlar ise şöyleydi:



????1453’ün acısını hala taze olarak içlerinde yaşattığımızı görününce mutlu oldum.



Fatih Sultan Mehmed Han’a selam olsun.