85 yaşındaki kadının oy kullanması için ambulans seferber oldu

Siirt’te 85 yaşındaki Kerime Nas, ambulansla sandık başına götürüldü.

85 yaşındaki kadının oy kullanması için ambulans seferber oldu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de saat 08.00 itibarıyla başladı.

DHA’nın haberine göre, Siirt merkezde ikamet eden 85 yaşındaki Kerime Nas, yürümekte zorlandığı için ambulans yardımıyla gittiği Siirt Lisesi’nde oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülkeye ve Siirt’e hayırlı olmasını dileyen Kerime Nas, ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürüyemediğini ve ambulans yardımıyla oy kullanmaya geldiğini söyledi. Nas, “Sağ olsunlar gelip beni ambulansla aldılar. Oyumu kullandım. Allah hayırlısını nasip etsin. Her şeyin hayırlısı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Adım Kerime Nas, 85 yaşındayım. Yaşımdan dolayı ayaklarımın üstünde duramıyorum. Yine de geldim seçime. Hayırlısı olsun” dedi.

Siirt’te 112 Acil Sağlık ekipleri, sandık başına gidemeyecek durumda olan ve yürümekte zorluk çeken hastaları alarak oy verecekleri sandıklara taşıdı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

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