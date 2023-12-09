İzleyiciler 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Aralık Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
Cumartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Aralık Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
9 ARALIK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Ne Gemiler Yaktım
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ne Gemiler Yaktım
02:15 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Aldatmak
16:00 Altın Kafes
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Altın Kafes
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Yabancı Sinema)
21:45 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Yabancı Sinema)
02:30 Poyraz Karayel
23:45 Arka Sokaklar
00:50 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Hudutsuz Sevda
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)
12:00 Yerli Dizi Tekrar
13:45 Sakla Beni
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çin Falı (Yabancı Sinema)
22:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
00:45 Çin Falı
02:45 Belalı Karakol
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Son Karar