İzleyiciler 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Aralık Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

Cumartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Aralık Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

9 ARALIK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Ne Gemiler Yaktım

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ne Gemiler Yaktım

02:15 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Aldatmak

16:00 Altın Kafes

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Altın Kafes

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Yabancı Sinema)

21:45 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Yabancı Sinema)

02:30 Poyraz Karayel

23:45 Arka Sokaklar

00:50 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Adım Farah

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

00:00 Kirli Sepeti

02:45 Hudutsuz Sevda

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Fazilet Hanım ve Kızları

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)

12:00 Yerli Dizi Tekrar

13:45 Sakla Beni

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çin Falı (Yabancı Sinema)

22:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

00:45 Çin Falı

02:45 Belalı Karakol

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Son Karar