9 asker şehit oldu efsane komutanın sözleri yeniden gündemde. ‘Ara, bul, yok et... Ne üssü?’

Kaynak: Haber Merkezi
9 asker şehit oldu efsane komutanın sözleri yeniden gündemde. ‘Ara, bul, yok et... Ne üssü?’
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun Aralık ayında yaptığı açıklama, 9 askerin şehit olmasının ardından yeniden gündeme geldi. Pamukoğlu, "Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et. Ne üssü?" demişti.

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, 28 Aralık 2023'te gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olmuş ve Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pamukoğlu'nun o sözleri tekrar gündem oldu.

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Osman Pamukoğlu, Türkiye’nin o dönemde 12 şehit verdiği Pençe-Kilit Operasyonu’na ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“BİZ GİRER 2-3 GÜNDE DARMADAĞIN EDER FAZLA KALMAYIZ”

“Biz oralarda üsler kuruyoruz. Fakat bu üs meselesi ben Hakkari’ye atandığımdan beri kabul etmediğim, uygulamadığım bir şey. Çünkü, bizim toprakla ilgimiz yok. Biz gireriz, 2-3 günde darmadağınık ederiz. 3-4 günden fazla kalmayız.

Gayrinizami çatışmada toprak önemli değil. Teröristin kendisi önemlidir, bize kendisi lazım.

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"ARA, BUL, YOK ET... NE ÜSSÜ?"

Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et. Ne üssü?

ABD, Vietnam'da üsleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üs demek, sen sabitsin demek, sen gözetleniyorsun, sen takip ediliyorsun demek. ‘En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım’ demek.

Tecrübenin kurumla ilgisi yoktur. Tecrübenin kişiyle ilgisi yoktur. O kişi giderse, tecrübe gider.”

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