Tarkan’ın İzmir konseri için Kordon’daki evlerin balkonları 500 dolara kiralık

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül’de pek çok etkinlik planlanıyor. Etkinlikler kapsamında gecenin finalinde Tarkan konser verecek.

Tarkan’ın konseri nedeniyle Kordon’daki kafe ve restoranların rezervasyonları haftalar öncesinden doldu.

Kordon’daki pek çok mekan, içinde alkollü içecek, çerez ve meyvenin olduğu 9 Eylül’e özel kişi başı 625 ile 1000 TL’lik fiyat uygulamasını hayata geçirdi. Aynı zamanda konser alanı civarındaki konut sahiplerinin de güne özel organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü.

Kordon'da bulunan restoran işletmecilerinden Coşkun Düzel ise “Yaklaşık 1 aydır gündemimizde konser var. Bütün Kordon esnafı konsere hazır. Konser açıklandığından itibaren rezervasyonlar doldu. Konserin yapılacağı alan Kordon Boyu olacak. Lazer ışık gösterileri de yapılacak. Belki bin kişiyi yerimiz olmadığı için reddetmişizdir. Yıllardır buralardayız. Bu tarz organizasyonlar hep Gündoğdu Meydanı’nda olur” diye konuştu.

BALKON KİRALARI 500 DOLARA ULAŞTI

Hürriyet’ten Gamze Şener’in haberine göre; İzmirlilerin dışında çevre şehirlerden ve İstanbul’dan da katılım sağlanması bekleniyor. Çevredeki evlerin balkonlarını kiralamak için yoğun talep olduğunu söyleyen emlakçılar, 1 gecelik kiranın 100 dolardan başlayıp 500’e dolara kadar ulaştığını belirtti.

Ayrıca neredeyse tüm balıkçı teknelerinin de aynı gün için kiralanacağı belirtiliyor. Tekneler için verilen fiyatsa 8 bin TL