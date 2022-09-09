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Büro Memur-Sen Genel Başkanı açıkladı: O illerde memur bulmak imkansız hale gelecek

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle memurların özellikle üç büyük ilde zor günler geçirdiğini belirterek, “Böyle giderse üç büyük ilimizde görev yapacak memur bulmak zorlaşacak” dedi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 18:46
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 18:47
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan artan kira fiyatlarını hatırlatarak büyük şehirlerde memur bulmanın imkansız hale gelebileceğini açıkladı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı açıkladı: O illerde memur bulmak imkansız hale gelecek
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, üç büyük kent ve turizm bölgelerinde görev yapan kamu çalışanları başta olmak üzere 81 ilde kira ve lojman yardımlarının hayata geçirilmesi çağrısını yineledi.

Yazgan, “Fırsatını bulan kamu görevlileri artık küçük şehirlere gitmek istiyor. Üç büyük ilimiz öncelikli olmak üzere 81 kentte lojman ve kira yardımları hayata geçirilmeli” dedi.

"GÖREV YAPACAK MEMUR KALMAYACAK"

“Böyle giderse kiralar nedeniyle üç büyük ilimizde görev yapacak memur kalmayacak" diyen Yazgan, "Kamu çalışanları geçim sıkıntısı korkusundan büyük illerimize gelmeye korkuyor. TÜİK’in verilerine göre, üç büyük ilimizde ortalama ev kiraları Ankara’da 5 bin 250 lira, İstanbul’da 8 bin 800 lira, İzmir’de ise 6 bin” dedi.

MEMURLAR ÜÇ BÜYÜK İLDE GÖREV YAPMAK İSTEMİYOR

Yazgan, maaşı ortalama 10 bin TL olan bir memurun bu şartlarda büyük şehirlerde geçinmesinin zor olduğunu belirterek, “Rakamlar ortada, hal böyle olunca memurlar zorunlu olmadıkça üç büyük ilde görev yapmayı artık tercih etmiyor ve fırsatını bulduğunda da başka yerlere tayin istiyor” diye konuştu.

"EKONOMİK AÇIDAN NEFES ALMAK İMKÂNSIZ"

Yazgan, benzer problemlerin turizm bölgelerindeki il ve ilçelerde de yaşandığının altını çizdi. Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Didim gibi şehirlerde yerli ve yabancı turistler nedeniyle kira ve konut fiyatlarının fahiş rakamlara yükseldiğini ifade eden Yazgan, “Kira giderine gıda ve ulaşım masrafları da eklendiğinde memurun bu şehirlerde de ekonomik açıdan nefes alması imkânsız” dedi.

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