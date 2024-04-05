9 gün tüm toplu ulaşımı bedava yaptı. İstanbul Belediyesi’nden müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşımın kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacağı kaydedildi. Öte yandan bayramda oluşabilecek yoğunluğa önlem olarak ek seferler konulacağı kaydedildi.

İBB’nin açıklamasında metro seferleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Metro İstanbul’da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Bayram boyunca hatlarda günlük 2 bin 200’ü aşkın işletme, güvenlik ve temizlik çalışanları, olası arızalara müdahale etmek üzere ise günlük 176 teknik personel görev yapacak."