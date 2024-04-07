9 kişiyi öldüren arazi kavgasının firari sanığı yakalandı

Olay, 15 Haziran 2023 günü Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Serçeler Mahallesi'nde oldu.

Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetmişti,

Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralanırken kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken iddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin firari sanıkların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürerken firari, Ömer Taş’ın, Diyarbakır’da bir adrese gittiği ihbarını alan ekipler Taş'ı, saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Taş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.