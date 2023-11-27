9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

CHP, İYİ Parti ve HEDEP'li 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM'ye gönderildi.

KAYNAK: DHA
9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

9 milletvekillinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan 11 dosya, TBMM'ye ulaştı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, HEDEP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu hakkında 1'er, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk ve HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez hakkındaki 2'şer dokunulmazlık dosyası, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi.

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