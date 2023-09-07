9 yaşındaki çocuğa 3 sene cinsel istismarda bulundu. Şerefsiz “Suç olduğunu bilmiyordum” dedi

Tokat'ta, babaannesi ve babasıyla yaşayan A.K. adlı kız çocuığuna (9), 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Onur K. (20), tutuklandı. Onur K.'nin, ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

KAYNAK: DHA
9 yaşındaki çocuğa 3 sene cinsel istismarda bulundu. Şerefsiz “Suç olduğunu bilmiyordum” dedi

Erbaa ilçesi Çevresu köyünde yaşayan A.K.'nin annesi F.K. ve babası M.K. kızları 3 yaşındayken boşandı, çocuğun velayeti babaya verildi. İddiaya göre, babası ve babaannesiyle köyde yaşayan A.K.'ye komşuları Onur K., 3 yıldır cinsel içerikli görüntüler izletti ve daha sonra çocuğu istismar etmeye başladı. Yaz aylarında kısa süreliğine annesinin yanında kalan A.K., durumu, tatil için gittikleri Bursa'da arkadaşlarına anlattı. Annesi, kızının yaşadıklarını diğer çocukların ailelerinden öğrenince, Erbaa'ya dönüp şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı soruşturmada şüpheli yakalandı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan adliyeye sevk edilen Onur K., 28 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.K. annesine teslim edildi.

TEHDİT ETMİŞ

Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülüp, aile görüşmecileri eşliğinde ifadesi alınan A.K., ilk istismarın 6 yaşındayken başladığını, Onur K.'nin kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettiğini, daha sonra da istismar ettiğini anlattı. A.K. yaşadıklarını Bursa'daki arkadaşına anlattığını, Onur K.'nin tehdit ettiğini, bu sebeple de durumu kimseye söyleyemediğini ifade etti. Kız ayrıca babasına teslim edilmek istemediğini, bu durumun yeniden yaşanabileceğini söyledi.

SORGUSUNDA, SUÇUNU KABUL ETTİ

Onur K. ise ifadesinde, "3 yıl önce başlamak kaydıyla ara sıra cinsel içerikli görüntüler izleterek 'Bunlardan yapalım mı' diye soruyordum. Kabul ettiği zamanlarda ilişkiye giriyordum. Kaç kez ilişkiye girdiğimizin sayısını hatırlamıyorum. Ona da 'Hiç kimseye söyleme beni hapse atarlar' diyordum. Babası bu durumu öğrenmiş 2 gün önce bana vurdu. Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum" dedi.

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