3 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunup döverek öldüren caninin cezası belli oldu

Ankara'da geçen mayıs ayında 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Onur Gezer, 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Onur Gezer, geçen yıl 17 Mayıs'ta fenalaşan oğlu Kadir'i hastaneye getirdi ve çocuğun duvardan düştüğünü iddia etti. Kadir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, çocuğun muayenesi sonrası vücudundaki izlerden şüphelenerek durumu polise haber verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan baba Gezer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'alt soydan birini kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı baba Onur Gezer hakkında 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

DÜŞÜP KAFASINI ÇARPTIĞINI İDDİA ETTİ

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık baba Onur Gezer Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanının kendisine söz vermesi üzerine son sözlerini söyleyen sanık Gezer, "Oğlum Kadir'i öldürmedim. Çocuğum düşerek kafasını çarptı. Çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir şey mümkün olamaz" dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Onur Gezer hakkında 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 30 yıl hapis cezasına hükmetti.