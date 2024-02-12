90 kuruş indirim yaptılar. İsrail'den bile kötüsünüz

Seçimden bu yana üst üste gelen zamlar vatandaşların geçim derdini içinden çıkılmaz bir hale getirdi. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre enflasyon yüzde 64,86 seviyesinde yer alsa da vatandaşların gerçek enflasyonu bunun çok daha yukarısında bulunuyor.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına gelen zamlar sonrası marketlerde etiketler üst üste değişirken, zamlı maaşlar daha cebe girmeden eridi.

Bir marketin ürün kataloğunda yer alan 90 kuruşluk indirim vatandaşların tepkisini çekti. Temizlik malzemeleri satan bir markanın çamaşır deterjanının 99,90 liralık fiyatının 99 liraya düştüğü görüldü. Vatandaşlar sadece 90 kuruşluk indirim nedeniyle vatandaşlar marketlere tepki gösterirken “İsrail’den bile kötüsünüz” yorumu yaptı.