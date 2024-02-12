90 kuruş indirim yaptılar. İsrail'den bile kötüsünüz

Merve Elçi
90 kuruş indirim yaptılar. İsrail'den bile kötüsünüz
Bir marketin çamaşır deterjanına yaptığı 90 kuruşluk indirim tepki çekti. Asgari ücret ve emekli maaşı zamları sonrası üst üste yapılan zamlar sonrası sadece 90 kuruşluk indirim gelmesi “İsrail’den bile kötüsünüz” yorumuna neden oldu.

Seçimden bu yana üst üste gelen zamlar vatandaşların geçim derdini içinden çıkılmaz bir hale getirdi. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre enflasyon yüzde 64,86 seviyesinde yer alsa da vatandaşların gerçek enflasyonu bunun çok daha yukarısında bulunuyor.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına gelen zamlar sonrası marketlerde etiketler üst üste değişirken, zamlı maaşlar daha cebe girmeden eridi.

ggelysiwmaaxpk8.jpgBir marketin ürün kataloğunda yer alan 90 kuruşluk indirim vatandaşların tepkisini çekti. Temizlik malzemeleri satan bir markanın çamaşır deterjanının 99,90 liralık fiyatının 99 liraya düştüğü görüldü. Vatandaşlar sadece 90 kuruşluk indirim nedeniyle vatandaşlar marketlere tepki gösterirken “İsrail’den bile kötüsünüz” yorumu yaptı.

Son Haberler
Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı? Spor
Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan tabyanın hali içler acısı! Kaderine terk edildi Gündem
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan tabyanın hali içler acısı! Kaderine terk edildi
15 yıldır dünyanın en uzun insanı Yaşam
15 yıldır dünyanın en uzun insanı
Maraz Ali'nin son hali ortaya çıktı. Hey gidi Alakurt hey.. Yıllar seni de eskitmiş Magazin
Maraz Ali'nin son hali ortaya çıktı. Hey gidi Alakurt hey.. Yıllar seni de eskitmiş
Biracılara kötü haber geldi. Artık bu işin sonu geldi Ekonomi
Biracılara kötü haber geldi. Artık bu işin sonu geldi
İnşaat maliyetleri endeksi aralıkta artış gösterdi Ekonomi
İnşaat maliyetleri endeksi aralıkta artış gösterdi
TİP Gökhan Zan’ın adaylığını resmen ilan etti Gündem
TİP Gökhan Zan’ın adaylığını resmen ilan etti