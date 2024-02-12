Dana lokum et kg 1025 TL. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli...

Murat Şahin
Dana lokum et kg 1025 TL. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli...
Son zamanlarda fiyatlarda görülen fiyat artışları vatandaşın alım gücünü zayıflatmaya devam ediyor. Asgari ücret zamlarıyla beraber her kalem grubunda görülen fiyat artışlarının bu sefer ki durağı lokum et oldu.

Bir markette bir kilo lokum etin fiyatı 1.025 TL olarak satılıyor. Bu fiyatları fotoğraflayan vatandaş sosyal medyada yayımlaması sonrası, kullanıcıları şaşkına çevirdi.

Şu an kilosu bin TL’yi geçen et fiyatları artık hayal oldu. Çok uzun zaman değil bundan 3 – 4 sene önce bu fiyata kurbanlık koyun alınıp ya da ortak büyükbaş hayvana giriliyordu. Şimdi ise bu fiyatlara bir kilo et alınabiliyor.

Alım gücündeki zayıflık tam olarak bu işte.

Gram altının rakibi olma yolunda ilerleyen et fiyatları, vatandaş için artık tamamen hayal ürünü oldu. Maaşlardaki alım gücü zayıflığı vatandaşı temel ihtiyaç gruplarından her geçen gün uzaklaştırmaya devam ediyor.

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