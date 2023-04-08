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94 yaşındaki kadına yardıma giden sağlık görevlisi evden para çaldı. İngiltere’de iğrenç hırsızlık

İngiltere’de bir acil servis görevlisinin 94 yaşında bir kadına yardım etmek için girdiği evden para çaldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri korkunç hırsızlığı ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:03
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94 yaşındaki kadına yardıma giden sağlık görevlisi evden para çaldı

94 yaşındaki kadına yardıma giden sağlık görevlisi evden para çaldı. İngiltere’de iğrenç hırsızlık
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Editör: Osmancan Erok

İngiltere’de bulunan Shrewsbury kasabasında geçen yıl haziran ayında gelen bir çağrıyı değerlendiren acil servis görevlileri 94 yaşında bir kadının evine gitti. Evinin bahçesinde fenalaşan kadın sağlık görevlilerinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İğrenç hırsızlık olayı ise bundan sonra gerçekleşti. Bir sağlık görevlisi evde bir plastik kutu açtı ve içindeki 60 sterlini cebine attı. Hayatını kaybeden kadının oğlu iğrenç olayı güvenlik kamerası görüntülerini seyrederek ortaya çıkardı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sağlık görevlisi önce hırsızlık yaptığını reddederek parayı kadının ailesine teslim etmek için aldığını iddia etti. Sonrasında hırsızlığı itiraf eden sağlık görevlisinin aldığı 18 haftalık hapis cezası 12 ay ertelenirken 120 saat ücretsiz çalışma cezası verildi.

 

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