Aziz Yıldırım başardı

Süper Lig’in 34. Haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe’de kritik maç öncesi önemli bir gelişme daha yaşandı.

Sarı-lacivertliler Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat’ın yarıştığı Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminde sandık başına gitti.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan seçimde oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Bir süredir gözlerden uzak olan eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ise oy vermek için Faruk Ilgaz Tesisleri’ne geldi.

Şekip Mosturoğlu’nu desteklediği bilinen ve seçilmesi için devreye girdiği düşünülen Aziz Yıldırım böylece kendisi yarışmasada seçimlerden zaferle ayrıldı.