96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinin başka binası da ağır hasarlı çıktı. ‘Başka binamda hasar yok’ demişti

Kaynak: DHA
96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinin başka binası da ağır hasarlı çıktı. ‘Başka binamda hasar yok’ demişti
Adana’da 6 Şubat’taki ilk depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı’nın müteahhidinin 'yıkılan bina dışında yaptığım diğer binalarda hasar yok' demesine karşın aynı sokakta yaptığı başka bina için yıkım kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan 12 binadan biri olan ve 96 kişinin yaşamanı yitirdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin ardından 13 Şubat’ta tutuklandı.

Binanın yıkılmasının 'mukadderat' olduğunu dile getiren Alpargün, yargılandığı mahkeminin 9 Ekim’de görülen ilk duruşmasında binasında beton kanseri meydana geldiğini öne sürerek kentte diğer yaptığı binalarda hasar olmadığını söyledi.

AYNI SOKAKTAKİ BİNASI HASARLI ÇIKTI

Ancak Hasan Alpargün’ün müteahhidi olduğu yıkılan bina ile aynı sokakta bulunan ve Hasan Alpargün’ün inşa ettiği Alper Apartmanı depremde hasar alması üzerine yapılan karot örneklerinde yeterli sonuç alınamadı ve yıkım kararı verildi.

Alper Apartmanı’nın yıkım kararı sonrası Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu yakınlarını kaybedenler de bir araya gelip, müteahhidi yalan beyan vermekle suçladı.

“96 CAN İÇİN 96 KERE CEZA VERİLMELİ”

Kızını, damadını ve ikiz torunlarını kaybeden Selver Küçükcan "Her binasında hasar var. Binalarına güzel yazılarla 'Alpargün Plaza' diye yazmış. Ama en zayıf malzeme de bu binalarda kullanılmış. Bunların hepsini para için yapmış. Bu adam hafif ceza alırsa, hakkımı helal etmiyorum. Hücrede, müebbet cezası alsın istiyorum. Acımız çok taze. Günden güne artıyor. Ümidimi kesmeyeceğim. Bu adam 96 kişiyi öldürdü. Her kişi için toplamda 96 kere ceza verilmelidir. 96 kişinin yanında onları kaybeden yakınları da ölmüş oldu. Mesela ben sadece nefes alan bir ölüyüm. Para değil, çocuklarımın birinin tırnağını versin verebiliyorsa. Bu adam para için insanların kanını içti" diye konuştu.

“YALAN BEYANDA BULUNDU”

Babası ve erkek kardeşini yitiren Gizem Çetin (36) ise, "Bize bu acıyı yaşatan kişinin karşı taraftaki binası da hasarlı ve kesin yıkım kararı var. Fakat bu adam mahkemede, 'Başka bir binamda hasar yok' diyerek yalan beyanda bulundu. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

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