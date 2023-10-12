A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım Euro 2024'e nasıl gider?

A Milli Futbol Takımımız'ın Hırvatistan maçı öncesi hesaplar yapılıyor. A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım Euro 2024'e nasıl gider?

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım Euro 2024'e nasıl gider?

Editör: Ufuk Cingöz

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında bu akşam deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç aynı zamanda Kuntz'un yerine göreve gelen teknik direktör Montella yönetimindeki milli takımımızın ilk karşılaşması olacak.

Peki bu kritik mücadele öncesinde gruptaki puan durumu nasıl? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Grupta şu andaki puan durumu şöyle:

EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Hırvatistan / 10 puan (4 maç)

2- Türkiye / 10 puan (5 maç)

3- Ermenistan / 7 puan (5 maç)

4- Galler / 7 puan (5 maç)

5- Letonya / 0 puan (5 maç)

A Milli Futbol Takımımız; Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynadığı maçları kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.

Gruptaki diğer maç Letonya ile Ermenistan arasında. Bu karşılaşmada Ermenistan'ın puan kaybı milli takımımız için avantaj olacak.

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