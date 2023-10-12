A Milli Takım Hırvatistan karşısında. Montella'dan ilk maçında sürpriz 11

A Milli Futbol Takımımız kritik maçta Hırvatistan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Montella 11'ini belirledi.

A Milli Takım Hırvatistan karşısında. Montella'dan ilk maçında sürpriz 11

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında bu akşam deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada.

Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Montella, A Milli Takım'da çıkacağı ilk maçın ilk 11'ini de belirledi. Beklenen 11 şöyle:

Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ

Hırvatistan'ın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo.

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