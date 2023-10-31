A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz

Kadın A Milli Takımımızın Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası'nın Lüksemburg maçı öncesi yaptığı motivasyon konuşması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz

UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden Kadın A Milli Takımımız, bugün 2. Grup'taki dördüncü karşılaşmasını Lüksemburg ile Çorum'da oynayacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi TRT Spor naklen yayınlayacak.
Millilerimiz ilk maçında Tiflis'te Gürcistan'ı 3-0 yendikten sonra Litvanya'yı Elazığ'da 2-0'la geçmiş ve ardından Lüksemburg deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönmüştü.

Kadın A Milliler, bu akşam Lüksemburg'u yenmeleri halinde matematiksel olarak UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

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