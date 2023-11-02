Ozan Kabak'tan flaş Fatih Terim itirafı. Klopp'a övgü yağdırdı

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunun devre arasında Almanya ligine giden Ozan Kabak, Liverpool günlerine dair ve Fatih Terim hakkında kulüp dergisine konuştu.

Ozan Kabak'tan flaş Fatih Terim itirafı. Klopp'a övgü yağdırdı

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı takımdan Stuttgart'a transfer olan ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kulüp dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kabak'ın açıklamaları şu şekilde;

-Sahada her zaman çok agresif olurum ama saha dışında sakin ve arkadaş canlısıyımdır. Kazanmaya çalışıyorum, forvetleri engellemek için elimden geleni yapıyorum. Saha dışında da çok farklı bir Ozan olabiliyorum.

-Benim için inişli çıkışlı bir yolculuk oldu. Kariyerim beni, daha olgun bir oyuncu ve daha olgun bir insan yaptı.

-Fatih Terim'in spor hayatımdaki en önemli kişi olduğunu söyleyebilirim.

-O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Klopp'tan çok şey öğrendim. Liverpool'da harika bir 6 ay geçirdim.

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