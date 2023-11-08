Fatih Terim ezeli rakipleri birbirine düşürdü. 3 yıllık çılgın sözleşmeye imza atacak. Türkiye'den 2 ismi de yanında götürecek

2022 yılının Ocak ayında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

3 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının deneyimli teknik direktörün aklını çeldiği, 3 yıllık sözleşmenin hazır olduğu iddia ediliyor.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİREMEDİ

Galatasaray, Fiorentina, Milan ve Milli Takım'ın eski teknik direktörünün Al-Hilal'den gelen çılgın teklifi geri çeviremediği konuşuluyor.

HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA'DA GİDECEK

Kurt hocanın eski yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı da yanında götüreceği öne sürüldü.

ADI AL-AHLİ İLE ANILIYORDU

Fatih Terim'in daha önce de yıllık 20 milyon eurodan 3 yıllığına bir başka Suudi Arabistan kulübü olan Al-Ahli'nin başına geçeceği iddia edilmişti.