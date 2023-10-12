A Milli Takıma 3. ligden futbolcu. Volkan Demirel sayesinde başardı

Hatayspor’un İngiltere 3. Lig’den transfer ettiği Fisayo Dele-Bashiru Nijerya Milli Takımı’na çağrıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
A Milli Takıma 3. ligden futbolcu. Volkan Demirel sayesinde başardı

Editör: Hamza Özalkuş

Hatayspor'a transfer olan Fisayo Dele-Bashiru kariyerinin zirvesine çıktı.

Geçensezon yaşanan deprem felaketlerinin ardından ligden çekilen Hatayspor, bu sezon yaptığı transferlerle büyük sükse yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in bizzat görüşüp ikna ettiği oyuncular, Hatayspor'da gösterdikleri performanslarla alkış topladı. Bordo-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı; Carlos Strandberg, Renat Dadashov, Görkem Sağlam ve Fisayo Dele-Bashiru attıkları golle ve yaptıkları asistlerle takımlarına önemli katkıda bulundu.

Hatayspor, yeni transferlerde büyük katkı sağlarken Fisayo Dele-Bashiru ayrı bir sevinç yaşadı. Yaz transfer döneminde İngiltere 3'üncü Lig (İngiltere 1) ekiplerinden Sheffield Wednesday'den kadroya dahil edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nijerya Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrıldı.

Manchester City altyapısından yetiştikten sonra 3 sezon Sheffield Wednesday forması giyen Dele-Bashiru, yaz transfer döneminde Hatayspor'a katılmıştı.

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